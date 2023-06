Laulu- ja tantsupeo liikluskorralduse muudatused vajavad tänavu liiklejate erilist tähelepanu

Seoses muudatustega liikluskorralduses muutub ühistranspordi sõidugraafik 30. juunist - 2. juulini tihedamaks nii kesklinnast Piritale Lauluväljakule suunduvatel kui ka sealt tagasi sõitvatel linnaliinidel. Samuti on sel perioodil Tallinna ühistranspordi kasutamine kõigile tasuta. Peol osalejatel on käepaela alusel võimalik tasuta sõita ka Elroni linnalähiliinidel. Infot sõiduplaanide ja marsruutide kohta saab lehelt transport.tallinn.ee. Peo ajal on käigus Kadrioru suunal liikuvad trammiliinid 1 ja 3 ning Tondi suunal ajutine trammiliin number 6. Ühtlasi on linn arvestanud peol osalevate kollektiivide harjutusväljakute trajektooridega, et tagada sinna sujuv ligipääs.