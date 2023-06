Ilmar Raag ja Kaarel Kose liitusid Parempoolsetega

Erakonna kasvutempo on riigikogu valimiste järgselt olnud stabiilne ning uusi liikmeid lisanduvat iganädalaselt, rõhutas parteijuht Lavly Perling. Ta lisas, et liitunud on mõttekaaslasi erinevatelt elualadelt, kes usuvad vabasse, jõukasse ja eestimeelsesse riiki.

„Viimase aja vastutustundetu riigijuhtimise, laristamise ja järsu maksutõusu tõttu on huvi Parempoolsete vastu tõusnud – inimesed näevad vajadust edumeelse ja avatud poliitilise jõu järele, kes seisab jätkusuutliku majanduskasvu ja ettevõtluse arengu eest,“ kommenteeris Perling.

Kuidas põhjendavad uued tuntud nimed enese sidumist Parempoolsetega ise?

Filmimees, julgeolekuekspert ja kaitseliitlane Ilmar Raag tegi erakonnaga liitumise otsuse seetõttu, et polnud rahul praeguse valitsuse maksuotsustega. Raag, kes kandideeris Parempoolsete nimekirjas märtsikuus Riigikogu valimisel, kommenteeris, et tema viis lõpliku otsuseni erakonnaga liituda ettevõtjate konkurentsivõimet kärpiv ja läbimõtlematu maksutõus. Raag on Parempoolsetega ühel meelel, et praegune maksutõusuplaan Eesti majandust kasvule ei vii ning tarvis on hoopis ulatuslikku riigi kulude kärpimist.

Raag liitus parteiga 12. juunil.



Tuntud muusik ja Harjumaa Omavalitsuste Liidus rahvusvahelisi koostööprojekte koordineeriv Kaarel Kose kandideeris samuti Parempoolsete nimekirjas tänavustel parlamendivalimistel. Kose sõnul andis esimene kandideerimiskogemus veendumuse, et just Parempoolsete ridades on võimalik talle olulistel teemadel kaasa rääkida.



Kose sõnul soovib ta poliitikas seista kaasaegse taristu ja ühenduste rajamise eest, mis on majanduskasvu ja ettevõtluse arengu ühed peamised eeldused. „Mulle on ühtviisi tähtsad nii minu elupaik Tallinnas kui ka maakodu Pärnumaal ning tahan anda oma panuse, et nii need paigad kui kogu Eesti areneks ühtlaselt ja oleks omavahel ning laia maailmaga hästi ühendatud,“ ütles Kose.

Et Kose kuuluks erakonda, pole hetkel registris nähtav.

Erakond Parempoolsed sai tänavu parlamendivalimistel 2,3% häältest.