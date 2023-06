OTSEBLOGI | Ukraina kaitseministri asetäitja: iga meeter tuleb vaenlase käest hammastega ära kiskuda

„Ja on informatsioon, et vaenlane mineerib isegi Zaporižžja oblastis tihedalt asustatud punkte ja isegi ei hoiata sellest kohalikke elanikke. Tegelikult ei ole see probleem ainult Ukraina relvajõudude jaoks, mis on pealetungil. Venemaalased sõdivad tsiviilelanikkonnaga, sest eelkõige on see ohtlik inimestele, kes seal viibivad,“ ütles Maljar.