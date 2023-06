Titanicu vraki juures kadunud väikese allveelaeva otsijad kuulsid USA rannikuvalve teatel koputamist

USA meediaväljaanded teatasid USA valitsuse sisememole viidates, et heli kuuldi eile lennukilt 30-minutiste vahedega, vahendab BBC News.

Sisememos öeldakse: „[Lennuk] P-8 lasi välja sonaripoid, mis raporteerisid kontaktist positsioonil, mis on hädapositsiooni lähedal. P-8 kuulis koputamishelisid selles piirkonnas iga 30 minuti järel. Neli tundi hiljem lasti välja täiendav sonar ja koputamist kuuldi endiselt.“

„Kanada lennuk P-3 tuvastas otsingupiirkonnas veealused helid. Selle tulemusena paigutati ümber kaugjuhitava allveeaparaadi tegevus, et püüda uurida helide päritolu. Need kaugjuhitava allveeaparaadi otsingud on andnud negatiivseid tulemusi, aga jätkuvad. Lisaks sellele jagati andmeid lennukilt P-3 meie USA mereväe ekspertidega edasiseks analüüsiks, mis võetakse edasistes otsinguplaanides arvesse.“