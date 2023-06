Päästeameti ennetusosakonna ekspert Tuuli Taavet rääkis, et tuletegemise keeld ei laiene koduhoovidesse, samuti on lubatud kohaliku omavalitsuse või kogukonna jaanilõkked, aga silmas tuleb pidada kõiki tuleohutusnõudeid. Metsas lõkke tegemine on keelatud, keelu eiramine võib kaasa tuua trahvi.