VIDEO ja FOTOD | Öised eluolud riigikogus: mõni luurab kolleegi kabinetiakna taga, teine aga edendab unekvaliteeti saunaprotseduuridega

Tolleks hetkeks 30 tunni jagu ärkvel olnud Helme märkis, et ta pole just seda tüüpi inimene, kes tunni-paari kaupa üldse magada suudaks - kui silm kinni lasta, siis ikka korralikult. „Aga läheb edasi rõõmsalt. Praegu on täitsa normaalne olemine, üldse ei kurda.“

Ta lisas, et märkas varahommikul hambaid pestes, et üks EKRE-lane liigub tema kabineti taga ning tundus, et too olla katsunud teha pilti tema aknal olevast vikerkaarelipust. Lahe nentis, et see pole esimene kord - EKRE saadikud on seda lippu varemgi öötundidel otsimas käinud. Ta nentis, et kõhedaks võtab selline asi küll.