Ungaris vahistati norralane, kes plaanis Breiviki massimõrvast suuremad tapatalgud korraldada

Ungari politsei teatas, et Budapestis vahistatud mees, kelle nime ei avaldatud, olid avaldanud videote jagamise portaalis mitu postitust, milles ta kirjeldas plaane panna täpsustamata kohas toime massimõrv.

Politsei teatas, et kahtlusalune, kes rääkis peamiselt norra, aga mõnikord ka inglise keeles, teatas, et tema eesmärk on Breiviki mõrvad ületada.