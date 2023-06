Rainer Saks: Ukrainale on NATO liitumiskutsest olulisem relvaabi

Saks rääkis, et Ukraina saab ka ise sellest aru, et neile kui sõjas olevale riigile ettepanekut NATOga liitumiseks ei tehta. „Sõdivale riigile sellist kutset kunagi ei anta, see on täiesti selge ja siin on ka selline äraspidine loogika, et kui sõdiv riik sellisel plaanil saaks kutse NATOga liituda, siis see motiveeriks Venemaad igal juhul sõda jätkama,“ seletas ta.