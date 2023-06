GRAAFIK | Atlandil kadunud väikeses allveelaevas peaksid inimesed vastu pidama 96 tundi

Kontakt sukelaparaadiga kaotati pühapäeval, vahendab CNN.

„Me peame tagama, et otsime nii pinnal – kasutades õhusõidukeid ja pealveelaevu – kui ka otsime vee all,“ ütles USA esimese rannikuvalvepiirkonna ülem, kontradmiral John Mauger eile. „Praegu on meie võimekused piiratud sonaripoide ja helide kuulamisega. Aga, teate, me näeme tõsiselt vaeva nende võimekuste suurendamisega.“

Mauger ütles eile kell 16.30 USA idaranniku aja järgi, et kadunud alus on mõeldud vastu pidama 96 tundi, kui sellega juhtub mingi õnnetus, ning loodeti, et sel hetkel oli sukelaparaadi leidmiseks aega 70-96 tundi.

USA rannikuvalve teatas CNN-ile, et neil on sündmuskohal laev ja õhusõidukid, sealhulgas lennukid C-130 Hercules. Kohal on ka Kanada laevad ja lennukid.

C-130 on neljamootoriline lennuk, mis võib läbi viia pikki patrulllende. See võib õhus püsida tunde ja otsida veepinnalt.

Kanada on välja saatnud lennuki P-8 Poseidon, mis on sisuliselt allveelaevajahtija, mis on mõeldud otsima vee alt vaenlase allveelaevu. Antud juhul otsitakse palju väiksemat objekti, kui tavaliselt Poseidoniga taga aetakse, mis võib olla probleem. Poseidon heidab vette sonaripoisid, et tuvastada sukelaparaadilt tulla võivaid helisid. Kui vees on mitu sellist poid ja need kõik kuulevad sihtmärki, saab ka heliallika asukoha kindlaks teha.

Otsingutes osaleb ka Kanada uurimislaev Polar Prince, mis viis kadunud sukelaparaadi Titanicu vraki asukohta.

