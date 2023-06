Eufooriatest krahhideni. Kus kogub fondijuht?

Kui oled mõelnud, kus koguvad pensioni fondijuhid ja mis on nende investeerimise põhimõtted, siis sarjast „5 küsimust fondijuhile“ leiad oma küsimustele vastused.

Kui pikalt oled II sambas kogunud ja millis(te)s fondi(de)s?

Kogunud olen 2005. aastast alates ning praegu on aktiivsed LHV fondid L ja XL.

Mis ja miks on sulle kogujana fondi(de) valikul oluline?

Kõige olulisem on stabiilne pikaajaline tootlus. Tegu on pensionivaraga, mis peab olemas olema ka 30 aasta pärast ja võimaldama pensionieas mugavamat elu. Seetõttu tahan saada kaalutletud riskidega tootlust.

Mida sa veel teed oma tuleviku kindlustamiseks?

Säästan iga kuu teatud osa palgast ja lisan selle oma investeerimisportfelli. Minu investeeringud on peamiselt paigutatud aktsiaturgudele.

Millised on sinu investeerimispõhimõtted? Mis on investeerimisel tähtis? Kui palju raha on investeerimiseks vaja?

Investeerida tuleb valdkonda, millest sa aru saad ja mida sa kõige paremini tunned. Kui oled terve elu olnud kinnisvarainvestor, siis tulebki raha paigutada ikka kinnisvarasse, mitte minna hajutamise eesmärgil eksperimenteerima krüptovaluuta või iduinvesteeringutega.

Mina olen aktsiaturgudega tegelenud viimased 18 aastat. Seega on minu peamised teadmised selles valdkonnas ning sinna ma ka oma investeeringud suunan.

Räägi mõni õpetlik või muhe lugu sellest, kuidas on sinust saanud investor.

Kõige enam on mind mõjutanud aktsiaturgudel 2006.–2009. aastal toimunud järsud üles-alla liikumised. Alustasin karjääri 2005. aastal, kui Eestis olid väga popid Ida-Euroopa-suunalised aktsiafondid, mis kõik kasvasid tollase eufooria tipus 70–120% aastas. Tundus, et kaotada ei ole võimalik ja see ongi normaalne, et kõik liigub ainult ülesmäge.

2008. ja 2009. aasta langused olid seevastu väga järsud. Jälgisime, kuidas iga börsipäeva esimese tunniga olid paljud aktsiad 15% langusega päevalimiidis kinni ja rohkem tehinguid ei tehtudki.