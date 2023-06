Elupõline investor. Kus kogub fondijuht?

Kui pikalt oled II sambas kogunud ja millis(te)s fondi(de)s?

Miks need fondid?

Esiteks teeb maailm läbi kolossaalselt suurt rohepööret, mis muudab senist elukorraldust ja majandusmudeleid. LHV Roheliste II ja III samba fondide asutaja ja fondijuhina ning ise fondis kogujana usun, et see paarikümne aasta pikkune trend pakub ajas väga häid teenimisvõimalusi. Märtsi keskel täitus Rohelisel fondil tegevuse algusest 3 aastat. Rõõm on tõdeda, et nende kolme esimese tegevusaastaga on ta jõudnud Eesti pensioniturul tegutsevate fondide tulemustes nimekirja esimeste sekka.* Samas tuleb tähele panna, et kuna need investeeringud on seotud ühe trendiga, tuleb aktsepteerida ka keskmisest suuremat riski. Aga teist rohepöördesse ligilähedaseltki nii tugevalt panustavat pensionifondi Eestis ei ole.