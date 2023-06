EKRE pöördus presidendi poole palvega jätta usaldushääletustega vastu võetud seadused välja kuulutamata

EKRE kirjutab oma pöördumises presidendile, et erakond tunneb muret Eesti parlamendi tasalülitamise pärast valitsuse poolt. „Parlamendi tõhus toimimine on demokraatliku ühiskonna jaoks määrava tähtsusega väärtus,“ kirjutas EKRE. Samuti sõnas erakond, et opositsioonil peab olema võimalus mõjutada eelnõude sisu.

EKRE toob pöördumises veel välja, et valitsuse usaldusega seotakse eelnõusid ainult erandjuhtudel. „Riigikogu kodu- ja töökorra kommentaaride kohaselt on kõnealune võimalus mõeldud kasutamiseks eelkõige vähemusvalitsusele, kellel muidu võib tekkida raskusi oma poliitika ellu viimisega, või kriisiolukordades, kus valitsusel võib tekkida vajadus ületada parlamendi enamusse kuuluvate parlamendiliikmete seas valitsevaid erimeelsusi,“ argumenteeris erakond.

„Paraku on ametisolev valitsus seadnud endale poliitilised eesmärgid, millest valimiskampaanias ei räägitud ning mille läbisurumist võib seetõttu pidada valijate petmiseks. Kõige murettekitavam on siiski asjaolu, et valitsus on muutnud eelnõude usaldushääletusega sidumise reegliks, mis ei ole vastavuses eesmärgiga, milleks eelnõude sidumine valitsuse usaldusega parlamentaarses praktikas mõeldud on,“ sõnas EKRE pöördumises.

Samuti toob erakond pöördumises välja, et varem ei ole Eestis nii mitut eelnõud usaldusega seotud, nagu Kaja Kallase valitsus on nüüd teinud. Nimelt on varem seotud usaldusega eelnõusid üheteistkümnel korral, millest on praeguse valitsus eelnõusid kuus. „Eestis on ilmselgelt tegemist parlamentaarse valitsemise kriisiga, mis diskrediteerib nii Eesti põhiseaduslikke institutsioone kui ka Eesti riigi usaldusväärsust oma kodanike silmis,“ väitis EKRE.

„Eesti demokraatiat on seni rahvusvahelisel tasandil hinnatud positiivselt. Kaja Kallase valitsuse sammud kahjustavad aga nii Eesti Vabariigi mainet kui ka meie demokraatiat,“ kirjutas erakond ning lisas, et sellele järgneb riigikogu „täielik paralüüs“.

Pöördumise lõpus palutakse presidendil usaldushääletusega vastu võetud seadusi mitte välja kuulutada.