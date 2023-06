President Kersti Kaljulaid asub ÜRO kõrgetasemelist haridustöögruppi juhtima

„Haridust on tabanud kriis kriisi järel. Demograafilised protsessid, kroonviiruse pandeemia, kliimamuutuste tagajärjed ja sõjad on vähendanud hariduse kättesaadavust ja teinud õpetajaameti senisest veel keerulisemaks. Eri paigus eri moel, kuid lõpp-eesmärk on igas maailma nurgas ju sama,“ selgitas president Kersti Kaljulaid paneeli tagamaid. „Õpetajaid napib kõikjal ning järjest enam näeme ka, et õpetajate senine ettevalmistus ja oskustepakett ei vasta 21. sajandi väljakutsetele.“