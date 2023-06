„Ukraina välisministeerium on taas pöördunud Ungari poole poole, et Ukraina konsulil lubataks viivitamatult külastada Ukraina sõjavange, et ta saaks anda hinnangu nende füüsilisele ja psühholoogilisele seisundile, teavitada neid nende õigustest ja anda kiiret konsulaarabi,“ märkis Nikolenko, vahendab Ukrinform.