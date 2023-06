VILJA KÜSIB | Jevgeni Ossinovski, kas eestlased on tõesti joodikrahvas, kes ei saa ilma viinata pidutsetud?

Värske uuring näitab, et joomisega on kehvad lood. Alkoholist põhjustatud haigustesse ja joobes juhtunud õnnetuste tõttu suri eelmisel kokku 845 inimest. 2022 aastal jõid eesti elanikud aastas keskmiselt 11,2 liitrit absoluutselt alkoholi. Aga tited ju ei joo ja paljud inimesed ei võta tilkagi suu sisse, nii et kes joob, joob palju rohkem kui see keskmine näitaja. Kas oleme tõesti joodikrahvas?