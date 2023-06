VILJA KÜSIB | Jevgeni Ossinovski: alkoholi madalat hinda mõõdetakse inimeludes

Üldiselt on ikkagi erakondade suhted nii head, et on võimalik koos valitseda ja üldiselt on suudetud aktsepteerida ka seda, kui valitsuse koosseis muutub, ning on oldud võimeline eelnõude üle koos konstruktiivselt arutlema. Aga see on muutunud ja minu meelest sai see alguse 2015. aastal, kui EKRE parlamenti saabus ja hakkas järk-järgult töökultuuri õõnestama. Sellega on kaasa läinud Isamaa, eks see kandub kõigile üle. Kui sind ikka sõimatakse, siis tahaks vastu ütelda.

Kehvasti. Olen neljandat koosseisu riigikogus, allakäik on olnud tuntav. Alati on olnud nii, et ühed on koalitsioonis ja teised opositsioonis, aga üldiselt on siiski suudetud inimestena kenasti läbi saada. Nüüd minnakse isiklikuks, sõimatakse ja karjutakse. Eesti demokraatiale see hästi ei mõju. Parlamendis on kiire tempoga menetletud mitut vastuolulist ja keerulist eelnõu, opositsioon on kasutanud obstruktsiooni ekstreemsete võimalusteni. Loodan, et suvepuhkus mõjub kõigile kosutavalt ja me saame sügisel alustada tsiviliseeritumalt.

Eriti hulluks on asi siiski läinud sel kevadel, küll on laudu taotud ja küll lubatud riigikogu aseesimeest aknast välja visata. Kuidas mõjub see demokraatia toimimisele?

Oh, eks kolmekümne tunniga juhtus palju. Loodan, et vähesed loevad riigikogu stenogrammi, sest sisukaid sõnavõtte oli vähe. Eks inimestel ütlevad seal närvid üles. Täna võeti vaatamata riigikogu kannatuste jadale abieluvõrdsus vastu. See oli hästi rõõmus hetk, vähemasti enamikule parlamendist. Tekkis tunne, et see kõik on olnud siiski hea asja nimel. Kolleegid EKRE-st reageerisid karjudes, Mart Helme karjus vene keeles, kuidas see on suur häbi eesti rahvale, või mis ta seal täpselt ütleski. Noh, nagu see kultuur meil on viimastel aastatel olnud.

Vale oli see, mis tehti 2019: langetati aktsiisi 25 protsenti. Eriti kange alkoholi hind läks kõvasti alla, selle tulemust näeme suremusstatistikas, alkoholisurmade arv on kasvanud kolmandiku võrra. Siin on otsene seos. Sel korral toetasin ka mina laugemat muutust ja loodan, et suudame lähiaastatel lähinaabritega koos alkoholipoliitikat ühises taktis kujundada.

Praegune valitsus tõstab aktsiisi lähematel aastatel viis protsenti, see on siis õige samm?

Tol hetkel täitsin töö- ja tervisministri kohta enda meelest parimal viisil ja häbeneda pole mul midagi. Viisin nii valitsusse kui ka riigikokku tõenduspõhise alkoholipoliitika paketi ja seadustasin selle. See etapp on minu poliitilises elus lõpetatud. Leian, et need olid valdavalt õiged otsused. Tagantjäreletarkusena: aktsiisi oleks tulnud tõsta laugemalt. Alkoholireklaami piiramine, müügitingimuste karmistamine ja alkoholi kättesaadavuse vähendamine alaealistele oli õige asi. Seda tuli teha ja need otsused kehtivad siiamaani.

Räägime alkoholist. Ajasite SDE esimehe ning töö- ja terviseministrina jõulist alkoholipoliitikat. Kas on ajalooline ebaõiglus, et see teie poliitilist karjääri vaadates esimesena meenub või peate seda ka ise tähthetkeks?

Oluline on, et see sai valitsuses kokku lepitud ja täna vastu võetud. Koalitsioonierakonnad on selle eest seisnud. Sotsiaaldemokraadid on alati olnud nii kooseluseaduse kui ka abieluvõrdsuse poolt täies koosseisus kõigil hääletustel. Ka täna, erinevalt Reformierakonnast. Ükski meie valija ei saa öelda, et me ei ole selle eest seisnud.

Noh, loota võib, et suvepuhkus maandab kired. Aga EKRE ei tunnista valimistulemusi ja loodab esile kutsuda erakorralisi valimisi, küllap see mingis omas mullis toimib. Ega mul erilisi illusioone ei ole, aga äkki nii suurt vastasseisu nagu viimase istungjärgu aegu oli, enam ei tule.

See päris nii ikka ei olnud, et teie ajal Lätit üldse silmas ei peetud?

Meil olid tegelikult Baltimaade ministritega koostöömemorandum. Kõik toetasid ja leedukad tegid ka tegusid, neil oli isegi mõnes alkoholiliigis suurem aktsiisihüpe.

Aga lätlased mängisid mäkra?

Lätis ei tekkinud valitsuses selles küsimuses konsensust.

Ja nii need maksud Lätti läksid. Teie saite sisepoliitiliselt kõvasti peksa. Üks teie kõvemaid kriitikuid oli Andrus Ansip, kes argumenteeris nii: ei ole vahet, kas ennast juuakse täis siin või Lätis ostetud viimast, kindel on, et raha läks Lätti, aga ravikulud peame ikka katma meie. On see õige?

See on loomulikult õige. Küsimus selles, kas alkoholitarbimine kasvab või kahaneb. 2019 tulid Ansipi soovitud aktsiisilangetused, piirikaubandus vähenes. Koroona mõjus ka. Eelarvelised laekumised jäid samaks, tarbimine kasvas ja alkoholisurmasid tuli märkimisväärselt juurde. Seda eksperdid ennustasid ja nii see läks. Alkohol on muutunud hästi kättesaadavaks, sest palgad on tõusnud ja hind ei ole. Muidugi ei kujunda alkoholikultuuri mitte ainult hind, vaid ka ühiskondlik hoiak, aga hinna mõju on kõige otsesem.

Ehk siis: see on riigi süü, et alkoholisurmade arv suureneb? Viin, vein ja õlu on liiga odav.

Jah. Ma ei ütleks, et see on riigi süü, vaid pigem, et neil otsustel on hind. Hinda mõõdame nii eurodes kui ka inimeludes, samuti muudes sotsiaalmajanduslikes kahjudes.

Kogu vastutust ei tahaks ma ka riigile panna. Jaanipäev läheneb, alkoholilettide juures liigub palju rahvast. Miks ei oska eestlane ilma alkoholita pidu pidada, kas oleme tõesti joodikrahvas?