Algavad kolmepoolsed läbirääkimised õpetajate palkade tõstmiseks

„Meie väga heal tasemel hariduse vundament on pedagoogid. Ent neid inimesi on aina raskem hoida ja kooli tööle saada ilma konkurentsivõimelise töötasuta,“ rõhutab Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri. „Oleme läbirääkimiste suhtes positiivselt meelestatud, kuna enne riigikogu valimisi andsid kõik erakonnad oma valimisslubadustes mõista, et saadakse aru õpetaja ameti väärtustamise vajadusest. Seisame selle eest, et ka lasteaiaõpetajate palgatõusuks saaksid kohalikud omavalitsused riigipoolse lisarahastuse,“ lisab Voltri.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitab, et õpetajate palga küsimus on valitsuse jaoks võtmetähtsusega. „Alustame Eesti Haridustöötajate Liiduga arutelu õpetaja palga alammäära tõstmise üle. Palgal on kahtlemata suur roll noorte õpetajate järelkasvu kindlustamisel ja seetõttu on selle järjekindel tõus äärmiselt oluline. Õpetajate motiveerimisel on tähtis ka koolide juhtimiskultuuri arendamine ja see, et koolijuhid saavad senisest rohkem õpetajate palku diferentseerida – suurendame vastava fondi 17 protsendilt 20 protsendini,“ selgitab minister.