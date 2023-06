President Karis osaleb Londonis Ukraina ülesehituskonverentsil

Homme esineb president Karis sõnavõtuga Ukraina toetamisele ja ülesehitamisele ning sellesse erasektori ja investeeringute kaasamisele keskenduval konverentsil. President Karise sõnul toetab Eesti Ukrainat ülesehitamisel ja erasektoril on selles osalemiseks suur huvi. „Paljud Eesti ettevõtted juba tegutsevad Ukrainas, neil on seal pikaaegne koostöökogemus ning nad on valmis oma kogemusi jagama ka Euroopa tasemel,“ sõnas riigipea.