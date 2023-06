Alexela tegevjuht: ostame Vene päritolu LPG-d ainult hädajuhtumil

„Alustasime üle aasta tagasi olukorrast, kus kogu turule tulev LPG osteti täielikult Venemaalt. Olime Balti riikides esimene ettevõte, kes saavutas kokkulepped Chevroni osalusega naftatöötlejaga Kasahstanis. Tänavu jaanuariks jõudsime välja olukorda, kus suutsime 100 protsenti lääne ja aasia päritolu LPG-ga varustuskindluse tagada,“ ütles Adamson. „Meile teadaolevalt on Alexela Baltimaades ainus ettevõte, kes selle on saavutanud - vene päritolu LPG on Alexela jaoks marginaliseerunud ning seda ostetakse vaid juhtudel, kui Kasahstani tehase tootmisraskused ja tarneprobleemid on hakanud mõjutama meie klientide, toiduainetööstuse ja põllumajandusettevõtete varustuskindlust,“ lisas ta.

Miks üleminek aega võttis? „Uued tarnijad ja tarneteed ei teki üleöö ning lisaks puudub Eestil laevadel toodava LPG vastuvõtuvõimekus. Muutused energiasektoris võtavad aega ja nõuavad suuri investeeringuid - näiteks Soome riigile kuuluv Gasum ostis Venemaalt LNG-d kuni eelmise kuuni, Eesti riigile kuuluv Elering ostab Venemaalt elektrit tänaseni.* Kuidas on läinud teistel LPG müüjatel, tuleb nende käest küsida. Läti ja Leedu turul on endiselt tänaseni kasutuses ainult Vene päritolu LPG,“ selgitas Adamson.

„Põhjus, miks propaan Adamsoni hinnangul sanktsioonide alla ei kuulu, on tarneahelate keerukas asendamine ja kütusena asendamatus toidu- ja põllumajandusettevõtetes. „Nii hinna, logistika kui keskkonna vaates. Suurim pudelikael läänest impordil on aga Eestis vastava kaldainfrastruktuuri puudumine, Eestil võiks olla samuti LPG vastuvõimekusega terminal. Aga see nõuab aastaid ja miljoneid,“ ütles ta.