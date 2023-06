Taimar Peterkop jätkab järgmised viis aastat riigisekretärina

Peaminister Kallas ütles, et Taimar Peterkopi esimesse ametiaega riigisekretärina jäid kriisid ja enneolematu julgeolekuolukord.

„Oleme viimastel aastatel tulnud läbi tervisekriisi, tegelenud energiakindlusega ja tõstnud Eesti valmisolekut kriisideks. Riigisekretäril on nendes protsessides oluline roll, sest tema peab tagama, et kõik valitsusasutused töötavad lahenduste nimel ühtselt koos,“ ütles Kallas pressiteate vahendusel. „Järgnevatel aastatel tuleb kogu seda tööd jätkata ning seetõttu tegin Peterkopile ettepaneku riigisekretärina jätkata.“

„Keerulised ajad nõuavad kõikidelt suuremat pingutust. Tõestasime alates sõja algusest, et suudame aidata Ukrainat nii sõjaliselt kui rahvusvahelises diplomaatias. Sõjapõgenike saabudes töötasid efektiivselt koos nii eri valitsusasutused, erasektor kui vabatahtlikud, et inimesi aidata. Kriisiolukorras peame säilitama ühiskonna toimimise ja tagama, et ametiasutused saavad oma rolli täita,“ sõnas Peterkop.