FOTOD | Kristiine linnaosa uputab: lõhkes veetoru, kraanist jooksis solgivett

AS Tallinna Vesi organiseeris puhta joogivee paagi Algi tänava ja Algi põigu ristmikule, kust saab vajadusel avariitööde lõppemiseni joogivett võtta. „Kuna tegemist oli magistraaltoruga, oli veekadu kuni vee sulgemiseni suur. See mõjutas ka paljude kinnistute veesurvet,“ sõnas Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Maria Tiidus.

Praeguseks on avariist mõjutatud kokku 29 kinnistut, kellele on saadetud eraldi teavitus, ülejäänud piirkonnas on tavapärane olukord taastatud. „Kuna veesuund trassis muutus, võib kraanivees esineda kohati hägusust,“ hoiatas Tiidus ning lisas, et Tallinna Vesi korraldab jooksvalt ka eraldi joogivee kvaliteedinäitajate seiret.

Tiiduse sõnul on operatiivmeeskond sündmuspaigal kohal ning veest võetakse proovid. Protsess käib.

Tööd loodetakse lõpetada täna õhtuks.

Delfile kirjutas lugeja, et kraanist tuleb sogast piimjat vett, samuti on veesurve puudulik. Lugeja sõnul on veesurvega probleeme ka kesklinnas.

Tallinna vee kommunikatsioonijuhi Maria Tiiduse sõnul muutus veeavarii tõttu veevoolu suund, mis tõstis hägu üles, aga õhtuks lubatakse olukord taas kontrolli alla saada.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe kirjutas sotsiaalmeedias, et AS Tallinna Vesi tegeleb probleemiga ja tööd käivad. Tööd lõpetatakse tema sõnul hiljemalt kell viis. Torust on väljas umbes 50 cm laiune tükk.

Riibe sõnul on piirkonnas vesi kinni keeratud ning enne, kui vesi tagasi trassi lastakse, loputatakse toru läbi.

Riibe rääkis, et kohalikele on info üles pandud Kristiine linnaosa infokanalitesse.

Tallinna vee kodulehel teatakse, et Kristiine linnaosas toimub plaaniline veekatkestus. Veekatkestus mõjutab järgnevaid aadresse: Algi 3, 5, 7; Algi põik 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11; Kuldnoka 14, 16, 18, 24; Mustamäe tee 59; Räägu 2A, 2B, 4, 4B, 4C, 4D, 6, 6A, 6C, 11, 11A, 13, 15, 15A, 15B.