Opositsioon annab turmtuld, ent valitsuse praegusest trumpkaardist see jagu ei saa

Et veelgi enam opositsiooni seisukohtadele kandepinda saada, andis Isamaa esimees Urmas Reinsalu täna riigikogus üle nende, EKRE ja Keskerakonna rahvasaadikute allkirjadega eelnõu peaminister Kaja Kallase umbusaldamiseks. Reinsalu ütles Delfile, et valitsus käitub praegu oma surumispoliitikaga nii, nagu üritaks vaenlase territooriumil reegleid jõustada, tegelikult tehakse ju otsuseid, mis mõjutavad kaasmaalasi. „See on täiesti vastuvõetamatu, seda väljendame ka umbusaldusavalduses.“

Reformierakonna fraktsiooni juht Erkki Keldo märkis, et nüüd peab valitsus otsustama, mil umbusaldust riigikokku menetlema tuleb, see on veel lahtine. „Aga valitsusel on tugi olemas, on olnud mitmeid usaldushääletusega eelnõusid,“ tõi Keldo näiteks.