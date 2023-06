Stoltenberg: NATO tippkohtumisel Vilniuses Ukrainale ametlikku liitumiskutset ei esitata

„Vilniuse tippkohtumisel ja kohtumiseks valmistudes ei aruta me ametliku kutse küsimust,“ ütles Stoltenberg. Ta lisas siiski, et arutatakse, kuidas tuua Ukrainat NATO-le lähemale, vahendab Deutsche Welle.

Scholz ütles, et Saksamaa on valmis võimaluseks, et sõda Ukrainas võib veel mõnda aega kesta.