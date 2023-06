Milline on hooldusvaba boiler?

Mida tähendab hooldusvaba boiler?

Erinevaid boilerite tootenimetusi lugedes võib märgata, et mõnede mudelite juurde on märgitud, et tegemist on hooldusvaba boileriga. Mida see õigupoolest tähendab? Tegelikult pole sellist asja nagu hooldusvaba boiler olemas, ka kõige kvaliteetsemat boilerit tuleb aeg-ajal hooldada ning puhastada. Küll aga on olemas erinevaid boilereid, mis vajavad erineva tihedusega hooldustöid. Kvaliteetsemad boilerid vajavad hooldust umbes 4-5 aasta tagant, aga need boilerid, millel on näiteks sukelküttekeha, vajavad hooldust kord aastas.

Ka nii öelda hooldusvaba boiler kattub ühel päeval katlakiviga ja seda tuleb puhastada, et boiler saaks ka edaspidi energiasäästlikult sooja tarbevett toota. Kuidas muidu saab vann sooja veega täidetud? Seega esimene asi, mida boilerit välja vahetades uurida, on selle küttekeha ja kvaliteet.

Kuidas valida uus boiler?

Boileri valimisel tuleb arvestada mitme asjaoluga. Alusta sellest, kas tegemist peab olema elektri- või gaasiboileriga. Juba sellest edasi saab kaaluda erinevaid suuruseid, mudeleid kui ka paigutust.

Boiler peab olema nii suur, et see katab kogu sinu leibkonna soojavee vajadused. Siin tuleb arvestada nii liikmete arvu kui ka harjumustega. Kas kodus on vann ja kui tihti seda kasutatakse? Kui palju kulub sooja vett muuks: käsitsi nõude ja pesu pesemiseks? Ja lõppude lõpuks tuleb arvesse võtta ka seda, kui sooja vett armastatakse. Nii tead täpselt, kas valida tuleb boiler 50l, 100l või sellest suurema mahtuvusega.

Üks võimalus suuruse valimiseks on arvestada sellega, et iga pereliikme kohta võiks olla 50l, see tähendab seda, et kaheliikmelises leibkonnas võiks olla 100l ja veel suuremates peredes suuremad boilerid. Küll aga on inimeste harjumused erinevad. Kui olemasolev boiler on olnud piisava suurusega, siis saad osta uue täpselt sama suure. Kui aga vajadus on suurenenud, leia midagi mahukamat.