Milline hakklihamasin on parim koju?

Värskest toorainest valmistatud toidud on alati maitseküllased. Üllata oma pere naturaalsete ja hõrkude maitsetega ning valmista oma lemmikroogasid värskest lihast ja juurviljadest. Kui kodus on hakklihamasin, ei pea enam poest valmis hakkliha ostma ja sa saad selle ise valmistada. Just enne kotlettide või hakklihakastme valmistamist. Milline hakklihamasin on selle jaoks parim? Mida on veel vaja, et hõrgud road valmiksid kiiresti?

Värske tooraine kasutamisel on olulised ka säilitamistingimused. Kui oled turult värske tühi meelepärast liha ostnud ja otsustad sellest hakkliha valmistada, siis on mõistlik teha natukene suurem kogus, et ka järgmistel päevadel sellest midagi valmistada. Olgu selleks siis lihapirukad või kotletid. Säilita värsket liha ja hakkliha külmkapis. Paljud külmkapid on loodud selliselt, et seal oleksid erinevate toiduainete jaoks ideaalsed säilitamistingimused. Kindlasti oled märganud, et mõned külmkapid sisaldavad erinevaid sahtleid ja kaste, kuhu peale on märgitud, millised toiduained sinna sobivad. Aseta liha, kala ja juurviljad nendesse kohtadesse, kuhu mõeldud. Nii tagad parima temperatuuri, et toit säiliks värske. Kui külmkapp vajab väljavahetamist, siis tea, et Kaup24 ja Hansaposti tootevalikust leiad nii külmkapid, hakklihamasinad kui ka muu kodutehnika. Avasta kõik oma kodu jaoks!

Kuid milline hakklihamasin valida? Olemas on nii mehaanilised (teisisõnu käsivändaga) kui ka elektrilised hakklihamasinad. See, milline hakklihamasin valida, sõltub maitsest ja eelarvest. Elektrilised on mugavamad ja seetõttu kallimad, seevastu manuaalne hakklihamasin on rahakotisõbralikum ja annab sulle võimaluse paremini liha hakkimist kontrollida.