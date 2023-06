Kuidas valida voodi endale ja lastele?

Mida arvestada voodi valimisel?

Lastevoodi suurus sõltub vanusest ja võib ulatuda kuni 120-140 cm laiuseni. Kui tegemist on väiksemate lastega, ostetakse ka pikendatav lastevoodi , et pikendada selle kasutust võimalikult palju. Laiemad voodid, alates 80 cm on sobilikumad suurematele lastele, vali lai lastevoodi juhul, kui sinu laps armastab laiutada ja lastetoas on selleks piisavalt ruumi. Lastevoodi võib olla klassikaline ja lihtne, aga ka mõne multifilmi karakteri teemaline. Kaup24 ja Hansaposti tootevalikust saad valida erinevates mõõtudes ja disainiga lastevoodid, millega sisustada ideaalne lastetuba, kus päeval on vahva mängida ja õhtul saab rahulikult uinuda.

Täiskasvanud eelistavad tavaliselt laiemaid voodeid ja populaarsemateks valikuteks on voodid, mis on laiemad kui 140 cm. Eriti luksuslik valik on 200 cm laiune voodi, kus on hea kas üksinda või kahekesi laiutada. Rääkides lähemalt täiskasvanutele mõeldud vooditest, siis paljude uueks lemmikuks on kontinentaalvoodi. Kontinentaalvoodi on hea lahendus, mis sisaldab voodi raami kui ka madratsit, mis on juba sisse ehitatud. Valides kontinentaalvoodi, ei pea ostma eraldi madratsit. Nendel vooditel on üldjuhul kas Bonell või Pocket vedrusüsteemiga madratsid. Tihti on kahte vedrusüsteemi kombineeritud erinevatel kihtidel, et tagada hea toestus kogu kehale.