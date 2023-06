Kuidas valida oma järgmiseks õueseikluseks veekindlad matkasaapad ja jakid?

Neli soovitust, kuidas valida veekindlad matkasaapad ja üleriided

Matkajalatsid on kõige olulisemad, sest need on loodud keeruka pinnase läbimiseks, samal ajal toetavad sinu jalgu. Vaatamata sellele kui mugavad on sinu vabaajajalatsid, need ei ole sobilikud pikemaks matkaks metsas või mägedes. Veekindlad matkasaapad mitte ainult ei hoia jalgu kuivana, vaid takistavad külma tunde tekkimist ja ebamugavust, mida üleliigne niiskus võib jalanõus tekitada.