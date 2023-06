Kolm nõuannet, kuidas leida vastupidavad söögilaua toolid

Esimene soovitus: söögilaua toolid peavad olema sobivates mõõtudes

Millistes mõõtudes peavad söögitoolid olema? Söögilaua toolid tuleb valida lähtuvalt laua suurusest. Kui sa pole veel lauda välja valinud, siis ära muretse, vaid vali söögilaua toolid, mis sulle meeldivad ja vastavalt nendele, leia laud, mis sinna juurde sobib. Valiku tegemisel arvesta aga järgnevate soovitustega.

Lihtsustatult öeldes peavad söögitoolid olema piisavalt kõrged, et istudes ja laua taga süües oleks mugav. Peamiselt on lauad 70-78 cm kõrged ja söögilaua toolid umbes 42-53 cm. Ideaalne laua ja toolide vahe on umbes 20-35 cm. See on hea indikaator, mille alusel hakata otsima sobivaid toole. Küll aga pole see alati nii lihtne, sest arvesse tuleb võtta ka lauaplaadi paksust, põlvede kõrgust, aga arvestada ka toolipatjadega, kui need on plaanis lisada. Alati jääb ka mugavuse aspekt, sest Inimeste soovid on erinevad, mõnele meeldivad kõrgemad, teistele madalamad söögilaua toolid. Seetõttu pole ühte kindlat reeglit, mille alusel valikut teha.

Teine soovitus: söögilaua toolid peavad mahtuma laua alla

Sama oluline kui eelnevalt välja toodud mõõdud, on ka laius ja sügavus, sest söögilaua toolid peavad mahtuma ilusti laua alla ja nii, et need ei kriimustaks laua plaati või lauaplaat toole. Selleks, et selle vastu mitte eksida, tuleb mõõta ära laua kõrgus ja toolide kõrgus. Sõltuvalt söögilaua toolide disainist, võivad need olla madala või kõrge seljaosaga. Mõned toolid on mõeldud tervenisti laua alla asetamiseks, teised, aga vaid osaliselt.

Teiseks oluliseks mõõtmeks on söögilaua toolide laius. Kui sa soovid asetada mitu tooli kõrvuti, on vaja veenduda, et need soovitud kaks, kolm või enam tooli mahuvad laua taha. Selle jaoks pead teadma laua mõõtmeid ja toolide laiust. Arvesta sellega, et iga tooli vahele peaks jääma natukene vaba ruumi.

Kolmas soovitus: õige disainiga söögilaua toolid sobivad valatult interjööri