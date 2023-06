Otsustatud! Jaanipäeval lõket teha võib, aga mitte metsas

Jah, tohib, kuigi soovitame ka seal tuld mitte teha – siiski, kui see ala on ühismaja koduhoov ja korteriühistu seda lubab, lubame ka meie. Tuld tehes on siiski kohustus järgida kõiki ohutusreegleid – st lõke, grill ei tohi olla lähemal kui 8 m hoonetest ja põlevmaterjalidest, peab olema tagatud piisavalt kustutusvahendeid, tuld ei tohi jätta hetkekski järelevalveta ja tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ning valmistada pinnas korralikult ette (niisutada maapind, puhastada prahist ja ümbritseda lõke pinnasevalli või kividega).