Kuidas valida soodne õhksoojuspump, mis suvel jahutab ja talvel kütab?

Ilma ei tea küll kunagi ette, aga prognoositakse, et saabumas on kuum suvi. See on pannud paljud eestlased mõtlema jahutuse peale. Üheks väga heaks lahenduseks on leida tõhus, aga soodne õhksoojuspump, mis kuumadel ilmadel pakub turgutavat jahutust ja talvel tagab soojad toad. Kuidas valida sobiv ja soodne õhksoojuspump, et kindlustada parim keskkond aastaringselt?