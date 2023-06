Laulu- ja tantsupidu saab juurde viipekeele- ja kirjeldustõlke

30. juunil kell 15.00 algaval tantsupeo peaproov-etendusel „Sillad“ on kohapealne kirjeldustõlge. Lisaks on soovijatele saadaval taktiilsed tantsupeo joonised ja kava. Kõikidel tantsupeo etendustel on eraldi platvorm ratastoolis külalise ja tema saatjale. Teisi liikumisabivahendeid kasutavad inimesed, kes saavad istuda tavalisel istmel, kuid kelle abivahend ei mahu pingirea vahele ära, saavad saatjal või vabatahtlikul lasta see viia staadionil asuvasse hoidlasse.

2. juulil toimuval laulupeoks „Püha on maa“ rajatakse spetsiaalne sektor A7 laululava ette tuletorni vahetusse lähedusse. Sektor on mõeldud liikumispuudega külalistele ja nende saatjatele ning ka vaegkuuljatele ja kurtidele, sest samas alas toimub ka kohapealne eesti viipekeele tõlge laulupeo lauludele. Lisaks saavad sellesse sektorisse pääsme soetada ka need puudega isiku kaardi omanikud, kes vajavad saatja olemasolu. Näiteks vaegnägijad ja ratastooli või muud puuet korrigeerivat liikumisabivahendit kasutavad inimesed.

Intellektipuudega külalistele on koostatud väikesed kogumikud laulupeo laulude lihtsas keeles tekstidega. See tähendab, et laulu teksti alla on eraldi trükitud väike lihtsas keeles kokkuvõte. Neid saab infotelkidest, mis asuvad lauluväljakul Mere värava ja Oru värava juures.

Samuti on kirjeldustõlge, viipekeel ja subtriid saadaval Eesti Rahvusringhäälingu teleülekannetes. Tantsupeo kirjeldustõlkeks tuleb 1. juulil kell 18.45 ETV-s sisse lülitada vaegnägijate helikanal. Laulupidu läheb viipekeele tõlgiga eetrisse 2. juulil kell 14 ETV2 kanalil. Lisaks on laulupeo kontserdil ka subtiitrid, mille saab lisada televiisori seadetest.

Tantsupeo ratastooliplatvormile ja lauluväljaku erisektorisse pileti soetamiseks tuleb võtta ühendust Piletileviga aadressil laulupidu@piletilevi.ee . Nendesse aladesse on pileti hind 8 eurot ning saatja pääseb peole tasuta, kuid pilet peab mõlemal inimesel olemas olema. Lisaks on vajalik kehtiv puudega isiku kaart.