GRAAFIKUD | Selgusid riigieksamite tulemused: matemaatikas sai maksimumi 108 õpilast, eesti keeles vaid üks

„Esimesel koroona-aastal, mil tänavused abituriendid lõpetasid põhikooli, ei saanud eriolukorra tõttu lõpueksameid korraldada ning seetõttu neil varasemat tõsist eksamikogemust ei olnudki. Riigieksamitulemused aga näitavad, et meie noored on õpihimulised ja võimekad rasketest aegadest hoolimata,“ rääkis Püüa ning lisas, et ühelgi varasemal aastal riigieksamite korraldamise 27aastases ajaloos ei ole olnud nii palju maksimumpunte saanuid noori, kui sel kevadel. „Kogunisti 120 gümnasisti said ühel kolmest riigieksamist 100 punkti, neist 108 matemaatika eksamil,“ rõõmustas Püüa.