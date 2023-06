Ulatuslikud metsapõlengud Lääne- ja Ida-Virumaal jätkuvad

Alates 14. juunist kehtib üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.

Ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine ja lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel. Oma isiklikus koduaias tohib endiselt lõket teha ja grillida, kuid ohutus peab olema tagatud ning esmased tulekustutusvahendid olgu käepärast. Võimalusel aga tasub sealgi tule tegemist vältida.

Tänavused kevadkuud ja ka esimene suvekuu on olnud väga kuivad ning metsades on äärmiselt suur tuleoht. Uue nädala alguseks prognoosib Keskkonnaagentuuri ilmateenistus sooja kuni 31 kraadi, saju võimalus on väike. Seega suureneb tuleoht veelgi.