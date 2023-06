„Vabadusse pääsenute ja lepingu lõpetanute poolt on toime pandud 83 kuritegu, mis on 0,25% lahkunute koguarvust, mida on 80 korda vähem kui isikute puhul, kes on vabastatud kinnipidamiskohtadest analoogilisel perioodil ilma erasõjafirmaga Wagner lepingut sõlmimata,“ teatas Prigožin.