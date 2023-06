OTSEBLOGI | Ukraina on Berdjanski ja Melitopoli suunal kahe nädalaga vabastanud 8 asulat

„Vaenlane jätkas eelmisel nädalal ründamist Lõmani-Kupjanski, Avdijivka ja Marjinka suunal. Ühtki meetrit maad me nendel suundadel ei kaotanud tänu meie võitlejate professionaalsusele ja vaprusele,“ ütles Maljar.

Kaks nädalat kestnud pealetungitegevuse jooksul Berdjanski ja Melitopoli suunal on ühendatud strateegilise väegrupeeringu Tauria üksused vabastanud kaheksa asulat: Novodarivka, Levadne, Storoževe, Makarivka, Blahodatne, Lobkove, Neskutšne ja Pjatõhatkõ. Kokku on üksused Tauria suunal liikunud vastase sügavusse kuni seitse kilomeetrit. Lõunas vabastatud maa pindala on 113 ruutkilomeetrit. Tauria suuna kaitsejõudude aktiivne töö jätkub,“ ütles Maljar.