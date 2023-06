Ukraina reageeris Kremli teatele, et nad suudeti „demilitariseerida“: taolist juttu kuuleme lähiajal veel

Venemaa president Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov kuulutas laupäeva õhtul, et „sõjalise erioperatsiooni“ eesmärk Ukraina demilitariseerida on suudetud laias laastus täita. „Tegelikult on see ülesanne suudetud suures osas täita, sest Ukraina kasutab aina vähem ja vähem omaenda relvi,“ selgitas Peskov. „Aina enam kasutab Ukraina hoopis relvasüsteeme, mida tarnitakse talle lääneriikidest.“