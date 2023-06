Opositsioon plaanib tuleval nädalal peaministrit umbusaldada

Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo sõnas Delfile, et esmaspäeval on plaanis erakorraline istung, sest eelmisel nädalal kõike ei jõutud, mida oleks tahtnud.

Tema sõnul on kavas vastu võtta maksueelnõud, mis on seotud valitsuse usaldusküsimusega ning vabariigi valitsuse seadus, mis laseb seadusse kirjutada uute ministeeriumite vastutusvaldkonnad ja muuta nimed. „Kahju on sellest, et väga palju on nn protseduurilisi küsimusi, raisatakse inimressurssi ja maksumaksja raha,“ rääkis ta.