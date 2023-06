Loomisel on uus partei ERE, mis tahab Venemaaga suhteid parandada

Erakond on konservatiivse maailmavaatega ning nende poliitilises programmis seisab, et nad on abieluvõrdsuse ja e-hääletamise vastu, samuti toetab erakond presidendi otsevalimisi, põlisrahvastele autonoomia tagamist ning nende meelest peaks Eesti olema Venemaa agressioonis Ukraina vastu neutraalne.