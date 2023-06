Putin jäi Aafrika delegatsiooni „tasakaalustatud seisukohaga“ rahule, Lavrov kiitis mõistvat suhtumist

„Ja me oleme siin, et väljendada väga selget sõnumit - meie soovime selle sõja lõpetamist,“ jätkas ta.

„Lapsed on pühad. Me tõime nad välja konfliktitsoonist, päästes nende elu ja tervise,“ sõnas Putin.

Putin ütles aafriklastele ka, et Ukraina on rahuläbirääkimistest alati keeldunud. Lisaks kiitis ta „aafriklaste tasakaalukat seisukohta sõjalise operatsiooni osas.

„Minu arvates on tänase vestluse peamine järeldus, et meie partnerid Aafrika Liidust on näidanud üles mõistmist Lääne tekitatud kriisi tõeliste põhjuste osas ja väljendanud arusaamist, et sellest olukorrast on vaja välja tulla nende algpõhjustega tegelemise alusel,“ ütles Lavrov.