Tarmo Jüristo ERJK uurimisest: väga hea, et uurivad, see meie plaan oligi

Politsei sai möödunud nädalal kuriteoteate SA Liberaalne Kodanik (Salk) tegevuse kohta. Eile aga otsustas politsei, et nende hinnangul pole menetluse alustamiseks põhjust. Jüristo sõnul oli otsus igati ootuspärane. „Nagu ma ütlesin korra varem, et inimesed võivad politseisse igasugu kirju saata, see ei puutu minusse,“ sõnas Jüristo.

Jüristo rääkis Delfile, et tema meelest on hea, et ERJK nende tegevust uurima hakkab, see olevat osa nende plaanist. „ERJK teostab järelevalvet erakondade, mitte teiste organisatsioonide üle, mis on üks suur häda selle juures, millele me ise oleme tähelepanu juhtinud,“ rääkis Jüristo ja lisas, et ERJK võiks ja peaks hõlmama ka selliseid organisatsioone nagu SALK, SAPTK (Sihtasutus perekonna ja traditsioonide kaitseks) ja Ühiskonnauuringute Instituut, aga täna veel ei hõlma.

Jüristo ütles, et see ei ole kuidagi halvasti välja kukkunud, et ERJK neid uurima hakkab – tema sõnul just seda vaja ongi, et ERJK vaataks teemasse sisse. „Seda on ammu olnud vaja,“ kinnitas ta.

ERJK on esitanud erakondadele küsimused, millele tuleb augusti alguseks vastata. Seejärel otsustatakse, kas nad soovivad Tarmo Jüristo kutsuda ERJK-sse selgitusi andma. „Aga see on jällegi selline naljakas olukord, et ERJK varasemalt on SAPTK puhul seda korduvalt soovinud ja SAPTK on nad lihtsalt korduvalt kuu taha saatnud. Meil seda plaani ei ole, me oleme algusest peale öelnud, et me väga hea meelega aitame ERJK-d selles asjas,“ ütles Jüristo.

Jüristo sõnas, et kui küsimus on selles, mida SALK valimiste eel ja ajal tegi, siis see küsimus peaks olema palju laiem. Selliseid valimiskampaaniaid ja muid sarnaseid asju on Jüristo hinnangul varemgi tehtud.

Või kui küsimus on selles, miks Ekspressis sellest kirjutati, siis sellele on Jüristol lihtne vastus: järgmine kord ei pea Ekspress kirjutama. „Aga ma eeldan, et inimeste mure ja probleem on laiem, võiks olla laiem,“ sõnas Jüristo.

Tema sõnul on SALK-i seisukoht olnud kogu aeg laiem, et poliitikas toimetamine, erakondade aitamine ja valimiste mõjutamine peaks olema avalikult nähtav ja kontrollitav. „Meie puhul on, aga tegime ise seda omast vabast tahtest avalikult,“ ütles Jüristo. „Põhjus, miks me seda avalikult tegime oli lihtsalt see, et juhtida tähelepanu ja aidata saavutada olukord, et ERJK suudaks tulevikus kontrollida selliseid organisatsioone sõltumata sellest, kas nad ise seda soovivad või ei.“