Slava Ukraini tulevane juht Anu Viltrop: ühtpidi on tänane olukord kurb, aga nüüd on ka palju potentsiaali

Viltrop sõnas, et mõtteid tal juba on, mida Slava Ukraini töös muuta, aga kõigepealt kuulab ta ära praeguse Slava Ukraini juhi Marika Priske , juhtkonna ja teiste inimeste mõtted, kes on organisatsiooniga seotud. Nendega koos plaanib ta tegevuskava paika panna.

Viltrop sõnas, et kindlasti plaanib ta MTÜ Slava Ukraini põhikirja muuta, et iga ettevõetav heategevusprojekt põhikirja eesmärkidega ka vastavuses oleks. „Kindlasti leiame viise, kuidas iga projekti puhul nii palju kui võimalik kontrollida, et partnerid oleksid usaldusväärsed,“ ütles Viltrop. Samuti tahab Viltrop leida viise, kuidas annetajatele näidata, et nende raha on kasutatud õigesti.