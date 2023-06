Päästeamet kuumast ilmast: olge erakordselt ettevaatlikud. Tuld ärge tehke, jooge vett ja hoiduge päikesest

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas Facebookis, et järgnevate päevade osas on palju erinevaid stsenaariume, kuidas võiks ilmaga minna. „Jätkuvalt on kõik väga kaootiline ja ebamäärasust põhjustab meist põhja pool uuesti tugevnev kõrgrõhuala. Aga Liivi lahe poolt ja Põhja-Lätist proovivad pilved Eestisse siseneda,“ rääkis sünoptik. Kiitsak lisas, et osad mudelprognoosid ei klapi juba praegu reaalsusega, kui vaadata seda, mis toimub Leedus ja Lätis. Kiitsaku sõnul tuleks radari- ja satelliidiandmeid reaalajas jälgida.