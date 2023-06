Vene-juudi päritolu USA politoloog Dmitri Simes ütles reedel Peterburi majandusfoorumi plenaaristungil, et Lääs ei mõista, kuidas saab Venemaa süüdistada ukrainlasi natsismis, kui Ukraina presidendiks valiti juut.

Talle andis vastuse kohapeal viibinud president Vladimir Putin. „Mul on lapsepõlvest saati palju juudi sõpru,“ alustas Putin. „Räägitakse, et Zelenskõi pole üldse juut. Ta on juudi rahva häbiplekk.“