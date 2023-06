OTSEBLOGI | Ukraina väed edenevad lõunas igal suunal ja tulistasid alla veel ühe Vene „alligaatori“

Ukraina armee ründab lõunapiirkondades aktiivselt ja on taktikaliselt edukas, edenedes igas suunas umbes kahe kilomeetri pikkusel distantsil ja kindlustades seal oma positsioone, vahendab UNIAN.

Asekaitseminister Anna Maljari sõnul jätkavad Ukraina kaitseväelased nii ründe- kui ka kaitseoperatsioone ning on saavutamas edu. „Meie väed tegutsevad vastase õhu- ja suurtükiväe üleoleku tingimustes. Piirkondades, kus oleme kaitses, ei kaotatud me ööpäeva vältel ühtegi positsiooni, seega ei saanud vaenlane edasi liikuda,“ ütles ta.