Telemaastiku Metsik Lääs lõppeb? Kultuuriministeerium tahab, et kanalid läbiksid taustakontrolli

Venemaa sõjaline agressioon Ukrainas on teravalt fookusesse toonud idanaabrite propaganda hoovad. Ilmselgelt on üks vahend, mida nad kasutavad, just meedia. Mullu 25. veebruaril teatas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA), et tegi sideettevõtetele ettekirjutuse lõpetada viie telekanali taasedastamine Eesti territooriumil: RTR Planeta, NTV Mir (ka NTV Mir Baltic), Belarus 24, Rossia 24 ja TV Centre International (TVCI). Lühidalt öeldes toetasid need Vladimir Putini verist poliitikat. Varsti lisandus nimekirja RBK.