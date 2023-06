Viimsis hakkabki elu kulgema ühest veekriisist järgmiseni? Veefirma juht: mõni majapidamine kulutab ööpäevaga sama palju kui teine kuuga

Teavitustöö on vilja kandnud ning Viimsi vallas kahanes veetarbimine märkimisväärselt, kuid probleemi see ei kõrvalda. „Põuaperioodid on aina pikemad,“ nendib AS-i Viimsi Vesi juhatuse liige Raul Vanem. Ta selgitab ka, miks ei ole võimalik mahtu suurendada ehk tarbijatele rohkem vett anda.