Tänapäeva juhtimiskunsti võtmesõnad: tagasiside, coachimine ja kogemuste jagamine

Mõistame juhtimise jõudu

Juhtimine on väljakutseid pakkuv ülesanne, mis nõuab pidevat õppimist ja arenemist. Pole oluline, kas sa oled suure ettevõtte juhatuse esimees või pisikese tiimi juht – ikka on see töö seotud inimestega. Heal juhil on palju erinevaid oskusi. Neid oskusi ja võimeid pidevalt täiustades saab juht pakkuda oma tiimile toetust, mis aitab kõigil tiimiliikmetel areneda.

„Et toetada If Kindlustuses töötavaid juhte nende juhtimisteekonnal, käivitasime ettevõttes põhjaliku arenguprogrammi. Seitsmes Ifi riigis osaleb selles programmis umbes tuhat juhti, kelle oskused on tõusnud seeläbi uuele tasemele,“ selgitab If Kindlustuse Balti riikide personalidirektor Liina Kesküla. „See programm koosneb mitmest moodulist, mis lähenevad juhtimisele süsteemselt eri nurkadest ja aitavad juhtidel muutuda eneseteadlikumaks ning oma tegude ja käitumise suhtes tähelepanelikumaks. Poole programmi pealt küsisime Balti riikide juhtidelt, mida nad on koolituse käigus õppinud ja kogenud. Tulemused näitasid väga selgelt, et see programm annab neile erakordselt palju.“