VIDEO | „Sina ole üldse vait!“ Riigikogu ööistungi pingelisemad hetked

Näiteks hüüdis Mart Helme kell 2:21 istungi juhatajale: „Ära käitu nagu väike laps! Meil on täpselt samasugune mandaat nagu sinul! Täpselt samasugune! Ära kuritarvita võimu! Ära arva, et sul on mingi 60 häält siin! Need 60 häält pudenevad võib-olla juba kuu aja pärast laiali! Ära arva, et sa oled võitmatu! Et see on võitmatu koalitsioon! Ei ole! Napoleon ka arvas, et see on võitmatu koalitsioon, lõpuks lõpetas vähihaigena.“