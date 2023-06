Baltic Pride’i ajal Tallinnas kallaletungi ohvriks langenud soomlane vajas näooperatsiooni

„Ma ei taha valetada, ei ole eriti hea olla,“ ütles Tiainen telefoni teel MTV Uutistele. „Tugevate rohtudega püsib valu kontrolli all, aga midagi ei suuda teha. Väikegi pingutus teeb kohe valu suuremaks.“

Tiainen ütles, et näo turse on endiselt tugev, mistõttu on pikalt rääkimine raske.