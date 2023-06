VIDEO | Marika Priske: MTÜ Slava Ukraini võiks oma eksimuste ja uue korraldusega tekitada annetajate seas pigem usaldust

Priske märkis alustuseks, et tunneb auditi esimese etapi ilmnemise puhul rõõmu: ei leitud midagi sellist, mis oleks viidanud seadusega vastuoksa tegutsemisele. „Revisjoni tulemused näitavad, et annetajate raha eest soetatud kaubad on jõudnud abivajajateni,“ ütles ta Delfile. Lisaks peab ta abistavaks ka auditist ilmnevaid soovitusi edasiseks tegutsemiseks.